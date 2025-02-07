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07.02.2025 15:51
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Поліцейського, пораненого під час обстрілу Куп’янська, прооперували у медзакладі

Поліцейського, пораненого під час обстрілу Куп’янська, прооперували у медзакладі

7 лютого близько 10:00 відбувся артобстріл населеного пункту. Працівник поліції дістав осколкові поранення.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Наразі 24-річного правоохоронця доставили до медичного закладу. Його прооперовано.

За адресою влучання виїхала слідчо-оперативна група Куп’янського РВП, криміналісти та вибухотехніки поліції. Слідчі провели огляд місця події, задокументували злочин та вилучили речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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