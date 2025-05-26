Поліція оновила дані щодо жертв обстрілів Харківщини за добу: двоє загиблих, п’ятеро постраждалих

Минулої доби під ударами перебували Харківський, Богодухівський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, БпЛА та FPV-дрони.

Про це повідомили в ГУНП у Харківській області.

Окупанти завдали ударів по цивільній забудові: пошкоджено приватні будинки, приміщення підприємства, автомагазин, автомобіль, лінії електропередач.

У Куп’янську внаслідок удару ФАБ-500 пошкоджені приватні будинки. Загинули дві жінки, ще дві громадянки зазнали травм, також постраждав чоловік.

Вранці 26 травня військові рф вдарили по Кіндрашівській громаді. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Чоловік та жінка зазнали гострої реакції на стрес.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 25 травня з Куп’янського району поліцейські вивезли дев’ятьох людей.

Агентство Телевидения Новости