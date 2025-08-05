Поліція розшукує свідків ДТП у Харкові: позашляховик наїхав на пішохода

16 липня близько 7:20 на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Северина Потоцького в місті Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Невстановлений водій, керуючи позашляховиком темного кольору, здійснив наїзд на пішохода.

Наразі триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція звертається до можливих свідків події з проханням надати інформацію, яка може сприяти слідству.

«Якщо ви володієте будь-якими відомостями про цю ДТП, просимо звертатися до старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області за телефоном: 050 051 03 52», – наголошують у поліції.

Агентство Телевидения Новости