1 серпня 1944 року Варшава піднялася на повстання проти німецької окупації. Проти поляків Гітлер кинув 29-ту гренадерську дивізію СС Російської визвольної армії набрану виключно з росіян колишніх червоноармійців під командуванням Броніслава Камінського — штурмбанфюрера СС, колаборанта, росіянина за походженням.

Під час придушення повстання загинуло 235 тисяч людей. Близько 200 тисяч — мирні мешканці Варшави, вбиті в жорстоких розправах, ґвалтуваннях і масових стратах. Звірства були настільки огидними, що навіть гестапо визнало їх надмірними — Камінського розстріляли власні ж за «перебір».

Але сьогодні дехто в Польщі згадує переважно Волинь.

Не питає, хто вбивав вашу політичну еліту разом із президентом Качинським у Смоленську. Не хоче пам’ятати, хто розстрілював поляків під Катинню. І хто топтав Варшаву з вогнем і залізом у 1944.

Ми не вимагаємо забути. Ми просимо пам’ятати все.

І думати, перш ніж будувати образ ворога з тих, хто бореться — і за себе, і за Європу.

Do tych, którzy dziś szukają w Ukrainie wroga.

1 sierpnia 1944 roku Warszawa chwyciła za broń przeciw niemieckiej okupacji. Przeciwko powstańcom Hitler wysłał 29. Dywizję Grenadierów SS RONA, dowodzoną przez Brunona (Borisława) Kamińskiego – rosyjskiego kolaboranta, szturmführera SS.

Podczas tłumienia powstania zginęło 235 tysięcy ludzi. Około 200 tysięcy z nich to cywile, brutalnie wymordowani, gwałceni, paleni żywcem. Bestialstwo było tak potworne, że nawet gestapo uznało je za „przesadę” – Kamińskiego rozstrzelano w 1945 roku.

A jednak dziś, niektórzy w Polsce pamiętają głównie o Wołyniu.

Nie zadają pytań, kto zgładził waszą elitę polityczną razem z prezydentem Lechem Kaczyńskim pod Smoleńskiem. Nie chcą wspominać, kto mordował polskich oficerów w Katyniu. I kto topił Warszawę we krwi i ogniu w 1944 roku.

Nie prosimy o zapomnienie. Prosimy o pamięć — całościową, uczciwą, nie wybiórczą.

I o refleksję — zanim zaczniecie tworzyć obraz wroga z tych, którzy walczą — i o siebie, i o Europę.

Зруйнована Варшава 1944. Панорама руїн забудови на вулиці Паінська.

