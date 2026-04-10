Польські винищувачі F-16 перехопили над Балтійським морем літак рф, який вів розвідку

Удень 9 квітня пара польських винищувачів F-16 перехопила російський літак Іл-20 в акваторії Балтійського моря. Той здійснював розвідувальну місію з вимкненим транспондером

Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі.

"8 квітня 2026 року чергова пара винищувачів F-16 Повітряних сил Польщі здійснила успішне перехоплення, візуальну ідентифікацію та супровід з району відповідальності літака російської Федерації, який виконував політ над Балтійським морем. Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, що виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером", – поінформували військові.

Наголошується, що повітряного простору Польщі не порушили.

Водночас у повідомленні додають: такі перехоплення в повітрі не є демонстрацією сили, а інструментом реального контролю над повітряним простором країни.

Джерело: espreso.tv

