Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:44
Просмотров: 63

Польські винищувачі F-16 перехопили над Балтійським морем літак рф, який вів розвідку

Удень 9 квітня пара польських винищувачів F-16 перехопила російський літак Іл-20 в акваторії Балтійського моря. Той здійснював розвідувальну місію з вимкненим транспондером

Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі.

"8 квітня 2026 року чергова пара винищувачів F-16 Повітряних сил Польщі здійснила успішне перехоплення, візуальну ідентифікацію та супровід з району відповідальності літака російської Федерації, який виконував політ над Балтійським морем. Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, що виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером", – поінформували військові.

Наголошується, що повітряного простору Польщі не порушили.

Водночас у повідомленні додають: такі перехоплення в повітрі не є демонстрацією сили, а інструментом реального контролю над повітряним простором країни.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 