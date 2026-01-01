Полювання fpv «Сталевого Кордону» на окупантських невидимок (ВІДЕО)

Під час повітряної розвідки оператори БпЛА «Сталевого Кордону» виявили окупанта у зимовому камуфляжі, який серйозно повірив, що злився з місцевістю і став невидимим.

Тим часом його колега зробив запізнілий висновок, що «плащ-невидимка» не працює, і спробував сховатись у кущах. Але й тут прорахувався. Такі кроки не покращують маскування, коли за тобою дивляться з повітря.

Обидві спроби завершились однаково.

Розвідка працює, а вороги більше непрацездатні.

Джерело: dpsu.gov.ua

