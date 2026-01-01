Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:56
Просмотров: 95

Полювання fpv «Сталевого Кордону» на окупантських невидимок (ВІДЕО)

Полювання fpv «Сталевого Кордону» на окупантських невидимок (ВІДЕО)

Під час повітряної розвідки оператори БпЛА «Сталевого Кордону» виявили окупанта у зимовому камуфляжі, який серйозно повірив, що злився з місцевістю і став невидимим.

Тим часом його колега зробив запізнілий висновок, що «плащ-невидимка» не працює, і спробував сховатись у кущах. Але й тут прорахувався. Такі кроки не покращують маскування, коли за тобою дивляться з повітря.

Обидві спроби завершились однаково.

Розвідка працює, а вороги більше непрацездатні.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

кремль взяв курс на затяжне протистояння із Заходом
Сегодня 10:55    100
путін наказав розширити буферну зону в Сумській і Харківській областях
Сегодня 10:31    117
кремль фінансує війну з кишень росіян
Сегодня 10:19    126
БЕБ - виробники контрафактної кави покарані
Сегодня 10:08    83
Проблемні кредити ведуть економіку рф до обвалу
Сегодня 09:46    105
‼️Понад 10 000 російських солдатів у полоні
Сегодня 09:35    100
Год угасающей надежды
Сегодня 09:24    127
Збито/подавлено 176 ворожих БПЛА
Сегодня 09:14    102
БЕБ викрило корупцію під час будівництва мосту
Сегодня 09:14    99
Оперативна інформація станом на 08.00 1.1.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:56    97
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 