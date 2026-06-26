Понад 10 млн грн несплачених податків

БЕБ на Львівщині викрило схему ухилення від оподаткування у сфері сонячної енергетики

На Львівщині викрито схему ухилення від сплати податків, через яку державний бюджет недоотримав понад 10,3 млн грн. Досудове розслідування завершили детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області.

Слідством встановлено, що керівник та співзасновник підприємства, яке займається продажем і встановленням сонячних панелей, приховував частину доходів від діяльності компанії. Для цього він використовував реквізити підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування.

Упродовж 2024 року частина коштів, отриманих від продажу та встановлення сонячних панелей, не відображалася у бухгалтерському та податковому обліку підприємства. Завдяки цьому службові особи занизили реальні доходи компанії та ухилилися від сплати податку на прибуток і податку на додану вартість.

Внаслідок протиправних дій державний бюджет недоотримав понад 10,3 млн грн.

Підозрюваний визнав свою вину та повністю відшкодував завдані збитки. У зв’язку з цим матеріали провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/11411

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