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Понад 10 вибухів і пожежа: військовий радіозавод у Пензі атакували добрі дрони

Понад 10 вибухів і пожежа: військовий радіозавод у Пензі атакували добрі дрони

"Радіозавод" у Пензі атакували далекобійні дрони СБУ. Під час нальоту зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в СБУ.

За даними джерела, попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими.

"Радіозавод" входить до складу корпорації "Ростех" та виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ рф: ППО, артилерії, а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв’язку. Через роботу на російський ВПК завод перебуває під міжнародними санкціями.

"СБУ системно зменшує здатність росії виготовляти продукцію для своєї армії. Літній сезон відпрацювання по високотехнологічним підприємствам російського ВПК - в розпалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Джерело: rbc.ua

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