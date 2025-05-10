Понад 2000 людей стали жертвами “освітньої” пропаганди на ТОТ Запорізької області

росіяни знову вдають із себе “вчителів”. Цього разу через псевдоосвітнє товариство «знаніє» вони промивають мізки українській молоді.

● За квітень — понад 2000 школярів, студентів і держслужбовців стали слухачами лекцій з “карʼєрного зростання в імперії” та “вєлікой побєди”.

● кремлівські методички видають за “уроки самореалізації”.

● Цим керує місцева колаборантка ангеліна ярчук — та сама, що називає окупацію “простором розвитку”.

❗️Насправді це — інформаційна зброя. Ворог хоче виховати покірне покоління без національної памʼяті. Але ми цьому не дамося.

Центр національного спротиву закликає фіксувати такі “заняття” та передавати дані через наш анонімний чат-бот.

Хочеш боротись системно? Приєднуйся до Руху опору — https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6900

Новости портала «Весь Харьков»