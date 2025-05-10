Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:49
Просмотров: 78

Понад 2000 людей стали жертвами “освітньої” пропаганди на ТОТ Запорізької області

Понад 2000 людей стали жертвами “освітньої” пропаганди на ТОТ Запорізької області

росіяни знову вдають із себе “вчителів”. Цього разу через псевдоосвітнє товариство «знаніє» вони промивають мізки українській молоді.

● За квітень — понад 2000 школярів, студентів і держслужбовців стали слухачами лекцій з “карʼєрного зростання в імперії” та “вєлікой побєди”.

● кремлівські методички видають за “уроки самореалізації”.

● Цим керує місцева колаборантка ангеліна ярчук — та сама, що називає окупацію “простором розвитку”.

❗️Насправді це — інформаційна зброя. Ворог хоче виховати покірне покоління без національної памʼяті. Але ми цьому не дамося.

Центр національного спротиву закликає фіксувати такі “заняття” та передавати дані через наш анонімний чат-бот.

Хочеш боротись системно? Приєднуйся до Руху опору — https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6900

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Угорщина вислала двох українських дипломатів, звинувативши їх у «шпигунстві»
Сегодня 10:18    57
Стефанішина сказала, чому Україна та ЄС не почали переговори про зміни угоди про вільну торгівлю
Сегодня 10:05    67
П'ять головних міфів антиєвропейської пропаганди кремля – які вони?
Сегодня 09:52    92
Когда у россии закончатся танки?
Сегодня 09:40    93
Підозра від БЕБ в ухилянні від податків
Сегодня 09:28    81
Які можливості відкриються перед українцями після вступу до ЄС
Сегодня 09:28    103
«Безсмертний полк» у Берліні: 15 людей, 3 прапори і трохи сорому
Сегодня 09:21    120
В Україні картопля на чверть дорожча, ніж торік: яка її вартість
Сегодня 09:09    90
Харківщина 10 травня
Сегодня 09:02    99
СБУ та Нацполіція затримали інформатора рф, який шпигував за оборонцями Харкова та чекав на окупацію міста
Сегодня 08:57    91
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 