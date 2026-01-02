Понад 400 тис. військових, 65 літаків та 17 гелікоптерів: Генштаб назвав втрати росіян за 2025 рік
Сили оборони України продовжують нищити ворога. За 2025 рік російські окупанти зазнали значних втрат у живій силі і техніці.
Завдяки стійкості й злагодженій професійній роботі усіх складових Сил оборони втрати окупантів за 2025 рік склали:
Особовий склад – 418 170 убитими та пораненими
Танки – 1 816
ББМ – 3 806
Артсистеми – 14 146
РСЗВ – 331
Засоби ППО – 234
Літаки – 65
Гелікоптери – 17
БПЛА оперативного рівня – 77 322
Крилаті ракети – 1 133
Підводні човни – 1
Автотехніка – 39 743
Спецтехніка – 363
Кожен знищений окупант, кожен спалений танк наближає нас до справедливого миру. Дякуємо усім за професійну бойову роботу.
Боротьба триває.
Слава Україні!
rus_lost_2025.jpg
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33281