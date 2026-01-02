Надзвичайне
Понад 400 тис. військових, 65 літаків та 17 гелікоптерів: Генштаб назвав втрати росіян за 2025 рік

Сили оборони України продовжують нищити ворога. За 2025 рік російські окупанти зазнали значних втрат у живій силі і техніці.

Завдяки стійкості й злагодженій професійній роботі усіх складових Сил оборони втрати окупантів за 2025 рік склали:

Особовий склад – 418 170 убитими та пораненими

Танки – 1 816

ББМ – 3 806

Артсистеми – 14 146

РСЗВ – 331

Засоби ППО – 234

Літаки – 65

Гелікоптери – 17

БПЛА оперативного рівня – 77 322

Крилаті ракети – 1 133

Підводні човни – 1

Автотехніка – 39 743

Спецтехніка – 363

Кожен знищений окупант, кожен спалений танк наближає нас до справедливого миру. Дякуємо усім за професійну бойову роботу.

Боротьба триває.

Слава Україні!

rus_lost_2025.jpg

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33281

