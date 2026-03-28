Понад пів сотні MacBook виявили прикордонники у «Смільниці»

У пункті пропуску «Смільниця» військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону спільно з оперативними співробітниками виявили партію техніки під час огляду транспортного засобу, що прямував на вʼїзд в Україну.

У багажному відділенні мікроавтобуса марки Renault, яким керував 49-річний житель Львівщини, знаходились ноутбуки – загалом 54 одиниці MacBook. За словами водія, техніку він придбав у Польщі, нібито для особистого користування.

Орієнтовна вартість виявленого може сягати 1,5 мільйона гривень.

Заходи проводилися у взаємодії з працівниками митниці.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»