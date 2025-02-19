Понад рік вважався зниклим безвісти: стало відомо про смерть захисника з Харківщини

На Донеччині загинув військовослужбовець, солдат Андрій Тоніцой. Захисник із грудня 2023 року вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час захисту Вітчизни.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Андрій Тоніцой 1990 року народження був призваний на військову службу у вересні 2023 року.

17 грудня 2023 року військовий загинув в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області під час виконання бойового завдання в результаті штурмових дій.

Агентство Телевидения Новости