Понад три доби без світла: на Одещині запровадили стан надзвичайної ситуації державного рівня

Ситуація в Одеській області, яка виникла внаслідок російських атак по енергетичній інфраструктурі, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого – понад 3 доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області», – йдеться в повідомленні.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила місцевій владі та поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення для економії електроенергії.

За словами начальника ОВА, комісія вирішила спрямувати додаткові кошти резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів:

«Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи», – написав Кіпер.

Сьогодні російські війська вчергове вдарили БпЛА по цивільних об’єктах на Одещині. Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, виникла пожежа. З початку грудня рф майже щоденно атакує Одещину, в області спостерігалися масштабні відключення світла. 17 грудня компанія «ДТЕК» повідомила, що протягом останніх чотирьох діб енергетики змогли відновити технічну змогу для заживлення 583,7 тисяч осель. Ще 32,3 тисячі сімей залишаються без енергопостачання.

