❗️❗️Посольство США в Киеве предупреждает о возможной масштабной воздушной атаке в ближайшие дни

Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней и рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно найти укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

https://ua.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-kyiv-ukraine-may-9-2025/

Напомню, что за последнее время таких предупреждений было два:

▪️20 ноября 2024 - на следующее утро Россия ударила "Орешником" по Южмашу в Днепре (по всей видимости, болванкой).

▪️8 декабря 2024 - после чего ничего не произошло.

Распределение вероятностей, как всегда, 50/50 - может произойдёт, может не произойдёт, так что не вижу дополнительных поводов для переживаний.

К сожалению, посольство США не предупреждает заранее о таких ударах, как по Сумам (35 погибших), Кривому Рогу (20 погибших, 9 детей) и Киеву (13 погибших). Так что угроза присутствует перманентно - вне зависимости от предупреждений посольств.

Алгоритм всегда один - слушать тревогу, смотреть в мониторинговых пабликах куда летит, прятаться.

̶Н̶у̶ ̶т̶о̶ч̶н̶о̶ ̶д̶е̶л̶о̶ ̶и̶д̶ё̶т̶ ̶к̶ ̶п̶е̶р̶е̶м̶и̶р̶и̶ю̶

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17814

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