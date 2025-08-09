Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю августа в цифрах

Завершилась первая неделя августа и самое время подведения первичных итогов продвижения врага в ходе старта заключительной фазы летнего наступления.

За первую неделю августа 2025 года РОВ захватили 143 км² территории Украины, что меньше чем за первую неделю июня или июля, но всё же, соответствует среднестатистическим показателем продвижения российских войск в еженедельном измерении.

Потери личного состава РОВ за первую неделю августа составили 7 150, что является самым низким показателем потерь РОВ в течение недели с апреля 2024 года!

Кроме того, пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 50 тел оккупантов. Показатель, мягко говоря, не оптимистичный, с учётом необходимости концентрации усилий сейчас именно на выбивание живой силы противника.

Напомню, что в июле российские оккупанты оккупировали 537 км² территории Украины при потерях 33 220, в следствие чего пропорция составляла 61 тело/1 км². В июне враг захватил 556 км², понеся потери в 32 420 личного состава.

Напомню, что в 2024 году пропорция в среднем составляла 128 чел./1 км², в январе 2025 года – 150/1 км², в феврале – 190/1 км², в течение апреля – 194/1 км². То есть на протяжении первого квартала года сохранялась тенденция роста потерь РОВ в соотношении с километром захватываемых территорий, а с марта пошёл совершенно обратный, негативный процесс.

В целом же с 1 января 2025 года по 1 августа 2025 РОВ оккупировали 2 399 км² территории Украины, при этом их потери составили 263 240 л/с или 109 тел/1 км², что уже значительно ниже пропорции 2024 года.

В сравнении с 2024 тенденции уже как четырёх месяцев подряд, с переходом в пятый месяц, указывает на его коррекцию к снижению, которая продолжает сохраняться. Это крайне негативно сказывается на эффективности оборонной стратегии, главной целью которой является - истощение ресурса противника. При таких показателях и без принятия решений непосредственно влияющих на рост потерь врага, говорить об истощении не приходится. Скорее о перспективе стагнации и не более.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/25059

