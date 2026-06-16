Потери и результаты наступления РОВ за вторую неделю июня 2026 в цифрах
Завершилась вторая неделя июня 2026 года и самое время подвести предварительные итоги относительно пропорции потерь противника и результатов по захвату территорий Украины, как в недельном выражении, так и за первую половину месяца. При том, что для РОВ перешли в летнюю фазу наступательной кампании 2026 года.
В течение второй недели июня РОВ имели возможность оккупировать 21,5 км² территории Украины, что примерно в два раза больше показателя первой недели, но всё равно представляет собой один из самых низких показателей продвижения РОВ.
Противник имел продвижение в следующих локациях:
Покровск - 6,9 км²;
Крива Лука – 5,5 км²;
Зелёное - 3,5 км²;
Закитне - 2,8 км²;
Гуляйполе – 1,8 км²;
Иллиновка – 0,6 км²;
Константиновка – 0,3 км²;
Родинское – 0,1 км².
РОВ потеряли в течение второй недели июня 9 240 чел убитыми, раненными и пленными. Пропорция потерь РОВ на 1 км² составляет 430 тел/1 км².
Количество боестолкновений за неделю составило 1 692, или в среднем 241 за сутки. Показатель потерь за боестолкновение превысил 5 л/с, то есть, минимум полноценная одна малая тактическая группа.
Пропорция эффективности штурмовой деятельности – 79 боестолкновений на захват 1 км².
В целом, за первую половину июня РОВ потеряли 18 720 л/с при захвате 30,5 км² территорий Украины. Пропорция потерь к захватываемым территориям составила 624 тела на 1 км². Всего за 14 дней противником было осуществлено 3 524 боестолкновения.
Исходя их вышеизложенных цифр, можно констатировать, что ситуация у РОВ с летним наступлением ничуть не лучше, чем провалившаяся весенняя фаза. Потери войска противника несут чрезмерные, а результативность сводится к решению ограниченных тактических задач. Но, главное то, что в течение первых двух недель июня не поступало официальной чётко верифицированной информации о количестве освобождённых территорий Украины, а, как известно, результативные контратаки СОУ проводили регулярно.
"Наши войска наступают по всем направлениям каждый божий день!!!" – президент россии, военный преступник, владимир путин 29.05.2026.
Джерело: telegra.ph
Автор: Александр Коваленко