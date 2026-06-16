Завершилась вторая неделя июня 2026 года и самое время подвести предварительные итоги относительно пропорции потерь противника и результатов по захвату территорий Украины, как в недельном выражении, так и за первую половину месяца. При том, что для РОВ перешли в летнюю фазу наступательной кампании 2026 года.

В течение второй недели июня РОВ имели возможность оккупировать 21,5 км² территории Украины, что примерно в два раза больше показателя первой недели, но всё равно представляет собой один из самых низких показателей продвижения РОВ.

Противник имел продвижение в следующих локациях:

Покровск - 6,9 км²;

Крива Лука – 5,5 км²;

Зелёное - 3,5 км²;

Закитне - 2,8 км²;

Гуляйполе – 1,8 км²;

Иллиновка – 0,6 км²;

Константиновка – 0,3 км²;

Родинское – 0,1 км².

РОВ потеряли в течение второй недели июня 9 240 чел убитыми, раненными и пленными. Пропорция потерь РОВ на 1 км² составляет 430 тел/1 км².

Количество боестолкновений за неделю составило 1 692, или в среднем 241 за сутки. Показатель потерь за боестолкновение превысил 5 л/с, то есть, минимум полноценная одна малая тактическая группа.

Пропорция эффективности штурмовой деятельности – 79 боестолкновений на захват 1 км².

В целом, за первую половину июня РОВ потеряли 18 720 л/с при захвате 30,5 км² территорий Украины. Пропорция потерь к захватываемым территориям составила 624 тела на 1 км². Всего за 14 дней противником было осуществлено 3 524 боестолкновения.

Исходя их вышеизложенных цифр, можно констатировать, что ситуация у РОВ с летним наступлением ничуть не лучше, чем провалившаяся весенняя фаза. Потери войска противника несут чрезмерные, а результативность сводится к решению ограниченных тактических задач. Но, главное то, что в течение первых двух недель июня не поступало официальной чётко верифицированной информации о количестве освобождённых территорий Украины, а, как известно, результативные контратаки СОУ проводили регулярно.

"Наши войска наступают по всем направлениям каждый божий день!!!" – президент россии, военный преступник, владимир путин 29.05.2026.

Джерело: telegra.ph

Автор: Александр Коваленко

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