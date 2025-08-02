Потери рф за июль 2025

Генштаб

в скобках - среднее значение:

• личный состав: 33 220 (25 100)

• танки: 85 (264)

• ББМ: 140 (549)

• артсистемы: 1 190 (737)

• РСЗО: 24 (35)

• средства ПВО: 13 (29)

• самолеты: 1 (10)

• вертолеты: 0 (8)

• БПЛА: 6 117 (1 168)

• ракеты: 115 (85)

• автотехника: 3 198 (1 355)

• спецтехника: 14 (94)

• корабли/катера: 0 (1)

Статистика russian-casualties.in.ua на основании данных Генштаба.

В июле 2025 проект "Горюшко" насчитал рекордное количество некрологов российских солдат - 6630 штук.

Это не совпадает с месячной динамикой потерь, которые публикует Генштаб.

Последние месяцы там каждый день 1000 убитых/раненых с небольшими вариациями. Что странно.

- Всего "Горюшко" насчитали уже больше 123 тысяч некрологов.

Напомню, что в эти данные не попадают смерти лднровцев, кндровцев и прочих иностранцев.

Практика показывает, что некрологи публикуются для половины похороненных российских солдат.

То есть, чтобы понять общее количество погибших, нужно 123 тысячи умножить на 2, прибавить лднровцев, кндровцев, прочих погибших иностранцев и с каким-то коэффициентом учесть пропавших без вести.

Точное количество вывести сложно, но 300 тысяч погибших точно наберется.

Джерело: https://t.me/istrebin/23781

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