Потрощені будинки, пожежі та семеро постраждалих: наслідки ударів по Харківщині за добу

Протягом доби під обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів Харківської області. Для ударів окупанти застосували безпілотні літальні апарати різних видів та керовану авіацію. Постраждали семеро людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У Великобурлуцькій громаді російський FPV-дрон поцілив в цивільний легковий автомобіль. Постраждали троє чоловіків – 32, 42, 67 років. Постраждалих госпіталізували з пораненнями.

У Куп’янському районі пошкоджено будинок, постраждав його власник.

Поранення також дістала 90-річна жінка в Шевченківській громаді.

У селі Іванівка Ізюмського району внаслідок обстрілу гостру реакцію на стрес дістала 56-річна місцева жителька. Знищено гараж та автомобіль на території біля будинку постраждалої. В селі Андріївка також пошкоджено будинок та автомобіль.

У селі Лютівка Золочівської громади росіяни вдарили дроном по цивільному авто. Поранено 63-річного місцевого жителя. Постраждалого доставили до лікарні.

Агентство Телевидения Новости