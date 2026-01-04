Повстання машин почалося з невдалої вечірки: ШІ "намалював" феєрверк, якого не було

Штучний інтелект вміє відігравати різні ролі в житті: то виступає в ролі психолога, щоб розібратись із почуттями, то викладача, аби вирішити математичну задачу, а то навіть організатором масових дійств. Щоправда, не завжди варто сліпо довіряти всій інформації, яку він видає. Як-то кажуть: довіряй, але перевіряй! Тільки уявіть, нейромережі змусили натовп мерзнути заради відео та вподобайок.

Тисячі людей прийшли на красиве шоу з феєрверків, яке мало відбутися на Бруклінському мосту. Проте, його не існувало! ШІ розіграв жителів і гостей. От-такі жахливі новорічні вечірки організовує штучний інтелект.

Обурені люди зізнались, що бачили дуже багато красивих відео у ТікТок про те, як ідеально зустріти 2026 рік. Ідея полягала саме завітати на безкоштовний фестиваль феєрверків. Згодом виявилось, що всі відео були згенеровані ШІ. Навіть журналісти Time Out New York опублікували статтю про цей захід. Величезний натовп стояв на березі річки Бруклін, тримаючи телефони, затамувавши подих та відраховуючи секунди до півночі, а потім були приголомшені, що ніякого феєрверку не запустили. Настала тиша і темне небо. Люди замерзли та розсердилися на злих жартівників.

Ось про що йшлось в запрошення:

● Якщо ви хочете феєрверк на тлі горизонту міста, то парк Бруклінського мосту – це саме те місце. З пірсів з першого по шостий вздовж набережної DUMBO ви насолодитесь приголомшливими краєвидами на Іст-Рівер, Нижній Мангеттен та Бруклінський і Мангеттенський мости, що обрамляють шоу. Це чудове місце для фотографій, особливо коли феєрверки відбиваються від води. Недоліком є те, що місця швидко заповнюються. Намагайтеся прибути до заходу сонця, щоб зайняти найкраще місце

Чимало гідів також ділились цією інформацією у соцмережах, а як дізнались про брехню, то швидко видалили пости.

Користувачі хоч і були незадоволені новорічною пригодою, проте зізнались, що не мали нічого смішнішого у житті, ніж ця ситуація.

