Повітряний простір Молдови знову порушили російські безпілотники

Безпілотні летальні апарати, що брали участь в атаці Одеської області вночі 16 лютого порушили повітряний простір Молдови.

Про це повідомив офіційний telegram-канал створений владою Молдови - Prima Sursă.

Перший літальний апарат зафіксував Відділ повітряних операцій Республіки Молдова о 22:45 за напрямом Тараклія – Петрівка. Другий був виявили за три хвилини, о 22:48, у напрямку Бурлечень – Виноградівка.

В цей час росія масовано атакувала дронами Одеський регіон. Обидва дрони згодом залишили повітряний простір Республіки Молдова. Перший – о 22:54 у напрямку села Етулія, другий – о 23:20 у напрямку міста Чадир-Лунга.

Повітряне командування "Південь" своєю чергою повідомило, що у ніч на 17 лютого на Одещині протиповітряна оборона півдня України збила 11 ворожих ударних безпілотних летальних апаратів типу Shahed та безпілотників інших типів. Минулої доби, 16 лютого знищили три розвідувальні дрони – два "Орлан-10" та "Мерлін-ВР", а також два ударні дрони "Ланцет". Також увечері ворог атакував Одещину трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, які не досягли своїх цілей. Пуски здійснено з двох російських винищувачів Су-30 з акваторії Чорного моря.

Раніше невідомий безпілотний літальний апарат порушив повітряний простір Республіки Молдова вночі 3 лютого біля кордону з Одеською областю. Несанкціонований політ виявили та відстежили системами моніторингу повітряного простору Національної армії Молдови. Випадок зафіксували з 00:30 до 00:45 на трасі: Павлівка, Україна – гміна Карманова – місто Маяк – Григоріополь.

Торік поліція Молдови 3 грудня повідомила, про знахідку частин невідомого безпілотного літального апарата поблизу села Підгорень Оргеєвському районі країни, яке знаходиться приблизно за 70 кілометрів від міста Подільськ Одеської області.

Також неодноразово на території Молдови знаходили рештки російських безпілотників. Наприклад, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив порушення молдовського повітряного простору двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.

Ввечері 10 листопада на півночі Молдови знайшли другий за добу безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

Вранці, 10 листопада, Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив про виявлення невідомого безпілотника, що впав біля села Фірледень Каушанського району неподалік від кордону з Одеською областю. Згодом вони додали, що в полі поблизу села Боросеній-Ной, що в Ришканському районі Молдови знайшли другий дрон. Після первинної експертизи першого безпілотника було встановлено, що це був безпілотник типу "Шахед" російського виробництва, на якому не було жодної вибухівки.

Також дрони залітають в Румунію. Під час масованої атаки росіян Одещини вночі 27 вересня, один безпілотник армії рф увійшов в повітряний простір Румунії.

Джерело: intent.press

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