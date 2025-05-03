ППО вночі знищила 77 «шахедів» зі 183
У ніч на 3 травня 2025 року (із 20.30 2 травня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. та Криму, 183 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово – рф.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Станом на 9:00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), – йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.