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ППО збила над Україною дві балістичні ракети та 81 БпЛА

ППО збила над Україною дві балістичні ракети та 81 БпЛА

З 20:30 6 травня по 13:30 7 травня росіяни атакували Україну п’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із напрямків Курськ, Таганрог, Брянськ. Також противник здійснив кілька хвиль атак 187 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське (Крим).

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 14:30 підтверджено збиття двох балістичних ракет «Іскандер-М» та 81 ударного БпЛА Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

64 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.

Агентство Телевидения Новости

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