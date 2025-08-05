Правоохоронці показали наслідки масованого удару рф по залізничному вокзалу у Лозовій

5 серпня, з 2:30 до 3:00, війська рф здійснили масовану атаку на місто Лозова Харківської області. Окупанти застосували понад 30 ударних безпілотників «Герань-2».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки, енергетичний обʼєкт. У місті спалахнули пожежі.

Загинув чоловік. Ще десятеро людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед постраждалих – 13-річна дівчина та 14-річний хлопець.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости