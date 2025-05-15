Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби під ударами окупантів перебували Куп’янський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, артилерію, РСЗВ, БпЛА та FPV-дрони.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, будівлі свинокомплексу та автомобілі.

Одна людина загинула та троє постраждали на Харківщині

У місті Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-1500 пошкоджені будинки. Загинув 60-річний чоловік.

У селищі Куп’янськ-Вузловий через авіаційний удар зазнала поранень 58-річна жінка. Пошкоджено будинки.

По селищу Козача Лопань росіяни застосували FPV-дрон. З вибуховими пораненнями до харківської лікарні доставлені двоє чоловіків 87 та 75 років.

14 травня поліцейські здійснили 63 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 7 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 14 травня з Куп’янського району евакуйовані четверо людей.

Агентство Телевидения Новости