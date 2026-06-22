Правоохоронці показали наслідки ударів російських БпЛА по Харкову та області

За даними слідства, вночі 22 червня ворожий FPV-дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі м. Харкова. Пошкоджено вікна в квартирах.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

21 червня, о 19:35, ще один російський FPV-дрон поцілив у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі та вікна.

Також вчора російські військові атакували FPV-дроном село Підлиман Ізюмського району. Поранення дістали дві жінки та чоловік.

Того ж дня внаслідок влучання FPV-дрона у мопед у селі Шевченкове Перше Чугуївського району тяжких поранень зазнав 75-річний чоловік. Потерпілому було надано домедичну допомогу, однак під час госпіталізації до лікарні він помер.

Крім того, з 19 по 21 червня російські війська завдавали ударів БпЛА «Молнія» та FPV-дронами по селу Івашки Золочівської громади Богодухівського району. Внаслідок обстрілів знищено щонайменше 14 приватних будинків та господарські споруди.

За процесуального керівництва органів прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости