Правоохоронці Словенії стверджують, що приватна ізраїльська шпигунська компанія Black Cube втручається в словенські вибори

Парламентські вибори в країні відбудуться в неділю. На них чинний прем'єр, ліберал Роберт Голоб змагається з правим популістом Янезом Яншею, який раніше чотири рази очолював уряд.

Словенське агентство розвідки й безпеки представило звіт, у якому йдеться, що представники Black Cube влаштували витік записів, щоб повʼязати уряд премʼєр-міністра Роберта Голоба з корупцією. На записах видно, як відомі словенські діячі обговорюють корупцію, незаконне лобіювання та зловживання державними коштами.

Лідер опозиції Янша визнав, що зустрічався з Гіорою Ейландом — колишнім головою Ради нацбезпеки Ізраїлю, який зараз працює у Black Cube. А його партія заявила, що працівникам компанії треба встановити пам'ятник.

Минуле Black Cube

Компанію в 2010 році заснували колишні офіцери ізраїльської розвідки. До її кола консультантів входили ексдиректори Моссаду Меїр Даган та Ефраїм Галеві.

Відомою Black Cube стала, коли працювала на сексуального злочинця та голлівудського продюсера Харві Вайнштейна — коли він зазнавав звинувачень. Компанія стежила за журналістами та жінками-обвинувачками.

У 2022 році румунські прокурори звинуватили оперативників Black Cube, включаючи гендиректора Зореллу, за шпигунство за керівником антикорупційного бюро. Фірма також атакувала критиків премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

