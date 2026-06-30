Правоохоронці задокуметували наслідки обстрілів Харківщини

Упродовж доби під вогнем перебували місто Харків і населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського, Берестинського та Куп’янського районів.

Проти цивільного населення війська рф застосували ракети, керовану авіацію та безпілотники різних типів, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Посеред дня військові рф завдали удару керованою авіабомбою по Холодногірському району. Загинула 23-річна жінка. Вісім людей дістали вибухові та осколкові поранення, ще у чотирьох – гостра реакція на стрес. Від удару пошкоджено автомобіль, трамвай, приватні будинки та нежитлові будівлі. Також ворог обстрілював Шевченківський район.

Війська рф поцілили безпілотним літальним апаратом по цивільному автобусу поблизу села Губарівка в Богодухівському районі. В салоні транспортного засобу перебували пасажири. Загинула 75-річна жінка, ще четверо людей дістали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Також у Богодухівському районі пошкоджена адміністративна будівля, залізнична інфраструктура, АЗС. У селі Сінне відбувся обстріл із застосуванням БпЛА, внаслідок чого пошкоджено будівлю гуртожитку. Поблизу села Куп’єваха Богодухівського районуна автодорозі сталось влучання безпілотника по автомобілю м’ясокомбінату. Транспортний засіб був знищений вогнем, водій не постраждав.

Окупанти з різних видів озброєння били по Золочівській громаді. Зруйновані житлові будинки, господарські приміщення.

В місті Берестин постраждала 72-річна місцева жителька. Її з пораненнями госпіталізували до лікарні. Пошкоджено житлові будинки, скління квартир, господарчі будівлі, електромережі, автомобіль.

В Харківському районі внаслідок збройної агресії зафіксовані пошкодження в населених пунктах Пісочин, Коротич, Люботин і Григорівка. Уражені електромережі, приватні будинки, сільськогосподарське підприємство, будинок культури. Частково пошкоджені будинки у Дергачівській громаді.

В Куп’янському районі знищено приватні будинки, пошкоджено автомобіль, електромережі та багатоквартирний будинок.

Горіла лісова підстилка на території Ізюмського району. У селі Гороховатка через прицільну атаку FPV-дрону загинули дві людини, які перебували в автомобілі. Чоловік 64 років постраждав в селищі Борова через мінометний обстріл.

Військові рф поцілили безпілотником по Старосалтівській громаді Чугуївського району. Внаслідок влучання FPV-дрона в цивільний автомобіль постраждали троє мирних жителів. Поранення отримали дві жінки та чоловік. Одна з жінок зазнала поранення голови, інша жінка та чоловік отримали контузії. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу, одну з жінок госпіталізовано до медичного закладу.

У селі Таранівка внаслідок ракетного удару гострої стресової реакції зазнали двоє дівчат 2015 та 2016 року народження. Дітям надана медична допомога.Через російські обстріли Чугуївського району пошкоджено домоволодіння, складські приміщення, навчальний заклад, господарчі споруди, електромережі, скління вікон.

Агентство Телевидения Новости