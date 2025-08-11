Прикордонники бригади «Гарт» дронами на оптоволокні полюють на замасковані ворожі автівки під Вовчанськом (ВІДЕО)

Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» у боротьбі з російсько-окупаційними військами на Вовчанському напрямку активно використовують дрони на оптоволокні.

Засоби РЕБ, які противник встановлює на своїх автівках, аж ніяк не можуть завадити ефективній роботі дронарів-прикордонників. А сітки, якими ворог огороджує свої транспортні засоби, наші пілоти вправно оминають. Як результат – бійці підрозділу «Скорпіон» перетворили на металобрухт три ворожі автівки, які окупанти намагалися заховати у лісосмузі поблизу своїх позицій.

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.

