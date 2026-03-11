Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 26

Прикордонники Чернівецького загону запобігли незаконному вивезенню антикваріату до Румунії

Прикордонники Чернівецького загону запобігли незаконному вивезенню антикваріату до Румунії

На українсько-румунському кордоні задокументовано дві спроби незаконного переміщення предметів, що можуть становити історико-культурну цінність.

Зокрема, у міжнародному пункті пропуску «Дяківці» під час огляду вантажопасажирського автобуса охоронці кордону виявили дві старовинні ікони та барометр. Предмети знаходилися у багажному відділенні, проте жодних документів 34-річний перевізник не надав.

Згодом аналогічний випадок правоохоронці зафіксували у 42-річного громадянина України, який намагався вивезти старовинну ікону на власному мікроавтобусі.

Наразі всі предмети вилучено та направлено на експертизу для встановлення їхньої належності до культурних цінностей.

qRUz8SS.md.jpg

qRUzvl2.md.jpg

qRUzkKl.md.jpg

qRUzhts.md.jpg

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Податкова фіксує зростання податків до місцевих бюджетів
Сегодня 09:04    23
На ТОТ розігрують показову “боротьбу з наркотиками”
Сегодня 08:48    36
СБУ затримала на Київщині експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет
Сегодня 08:40    33
БЕБ викрило конвертаційний центр у Дніпрі
Сегодня 08:33    33
Українські металурги скоротили виробництво
Сегодня 08:18    53
В Івано-Франківську через соцмережі намагалися завербувати школяра: дитина повідомила офіцера безпеки
Сегодня 08:10    64
Оперативна інформація станом на 08:00 11.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:03    69
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно
Сегодня 07:56    71
Як удари по Ірану позначилися на постачанні засобів терору в росію і які можливості отримала Україна: аналіз ситуації
Сегодня 07:54    58
Масштабный «движ» на болотах и ВОТ: в Тольятти горит химзавод, в Мариуполе — склад БК, взрывалось Сочи
Сегодня 07:42    91
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 