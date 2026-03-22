Прикордонники «Форпосту» відбивають штурми росіян в районі Вовчанська (ВІДЕО)

На південно-слобожанському напрямку, в районі міста Вовчанськ, російські військові малими групами намагалися штурмувати позиції українських захисників. Однак, їхні спроби були зірвані завдяки злагодженій роботі прикордонників бригади «Форпост».

Противника було виявлено ще на підходах, після чого по ньому завдали ударів із застосуванням FPV-дронів та ударних безпілотників. Це унеможливило подальше просування штурмових груп.

Як зазначають військові, окупанти дедалі частіше використовують тактику «завмерти на місці» після виявлення дронів — падають на землю та намагаються не рухатися. Втім, така поведінка не дає результату, адже оператори вже добре розпізнають подібні дії.

У підсумку всі спроби штурму були зупинені, а противник зазнав втрат. Прикордонники продовжують утримувати займані рубежі та ефективно протидіяти атакам.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»