Прикордонники ліквідували 10 ворожих позицій на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

Під час нічної операції пілоти-аеророзвідники підрозділу РУБпАК «СТРІКС» 4 прикордонного загону з повітря виявили та знищили 3 позиції запуску БпЛА противника, вантажівку, вежу зв’язку, чотири укриття противника, а також дісталось і піхоті.

Підрозділ РУБпАК «СТРІКС» ДПСУ у складі Сил оборони продовжує ефективно нищити сили противника на Південно-Слобожанському напрямку та ослабляти його бойовий потенціал.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»