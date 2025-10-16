Прикордонники ліквідували 5 ворожих укриттів та 1 антену на Південно – Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

Пілоти-аеророзвідники головного оперативно-розшукового відділу разом із підрозділом РУБпАК «СТРІКС» 4 прикордонного загону ДПСУ у складі Сил оборони продовжують працювати на Південно-Слобожанському напрямку, зменшуючи бойовий потенціал ворога.

За результатами нічної роботи було уражено та знищено 5 укриттів та 1 антена зв’язку.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»