Сегодня 10:21
Прикордонники ліквідували 5 ворожих укриттів та 1 антену на Південно – Слобожанському напрямку (ВІДЕО)
Пілоти-аеророзвідники головного оперативно-розшукового відділу разом із підрозділом РУБпАК «СТРІКС» 4 прикордонного загону ДПСУ у складі Сил оборони продовжують працювати на Південно-Слобожанському напрямку, зменшуючи бойовий потенціал ворога.
За результатами нічної роботи було уражено та знищено 5 укриттів та 1 антена зв’язку.
Джерело: dpsu.gov.ua
