Сегодня 09:37
Прикордонники Одеського загону відправили ворожий «шахед» на дно Чорного моря (ВІДЕО)

Прикордонники Одеського загону відправили ворожий «шахед» на дно Чорного моря (ВІДЕО)

На відео прикордонників Одеського загону зафіксовано момент знищення ще одного російського БпЛА типу «Shahed-136/131».

Під час атаки на цивільну та критичну інфраструктуру Одещини бійці мобільної вогневої групи прицільним вогнем ліквідували повітряну ціль над морем.

Державна прикордонна служба України є невіддільною складовою Сил оборони та ефективно захищає державний кордон.

Стоїмо на варті 24/7 та захищаємо українське небо.

Джерело: dpsu.gov.ua

