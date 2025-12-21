Сегодня 09:37
Прикордонники Одеського загону відправили ворожий «шахед» на дно Чорного моря (ВІДЕО)
На відео прикордонників Одеського загону зафіксовано момент знищення ще одного російського БпЛА типу «Shahed-136/131».
Під час атаки на цивільну та критичну інфраструктуру Одещини бійці мобільної вогневої групи прицільним вогнем ліквідували повітряну ціль над морем.
Державна прикордонна служба України є невіддільною складовою Сил оборони та ефективно захищає державний кордон.
Стоїмо на варті 24/7 та захищаємо українське небо.
Джерело: dpsu.gov.ua