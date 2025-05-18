Прикордонники показали втрати росіян на Харківщині

Пілоти 4 прикордонного загону знищили транспорт, спостережні камери та позиції ворога на Харківщині. Також протягом тижня бійці бригади «Помста» ліквідували два міномети, ворожий пункт управління БпЛА та піхоту.

Про це повідомили в ДПСУ.

Днями пілоти-аеророзвідники 4 прикордонного загону філігранно, за допомогою FPV-дронів, знищили на Харківщині один транспортний засіб, дві камери спостереження, уразили три позиції ворога та пішли на таран дроном.

Протягом тижня оператори ударних дронів підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» бригади «Помста» ворожі знищено два міномети, пункт управління БпЛА та піхоту ворога.

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