Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 66

Прикордонники «розібрали» укриття та ліквідували ворога (ВІДЕО)

Прикордонники «розібрали» укриття та ліквідували ворога (ВІДЕО)

На півдні аеророзвідники Держприкордонслужби невтомно та ефективно нищать ворога і його техніку, цілодобово вражаючи виявлені цілі FPV-дронами.

Так, удень оператори БпЛА «розібрали» місце перебування військових рф, ліквідувавши живу силу, а вночі знищили антенне обладнання та укриття противника.

Державна прикордонна служба України 24/7 дає гідну відсіч ворогу дає невід’ємною складовою Сил оборони України.

Аеророзвідники-оператори РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони методично знищують бойові ресурси ворога на Південно-Слобожанському напрямку.

Точні удари FPV-дронів принесли відчутний результат: ліквідовано «буханку», позицію БпЛА, два укриття, дві антени зв’язку, камеру спостереження й особовий склад противника. Ворог зазнає втрат, а ми стаємо ближчими до перемоги.

Приєднуйся до команди розвідувально-ударних безпілотних систем «СТРІКС» 4 прикордонного загону. Твоя роль може бути вирішальною, оператор БпЛА, технік, водій, аналітик, приєднуйся: https://strix.kh.ua.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Штучний курc рубля до світових валют грабує росіян
Сегодня 11:30    0
“Тиша”, що захищає море: ГУР реалізує новий проєкт із посилення безпеки Чорноморського регіону
Сегодня 11:17    35
Школа - каральний орган: на Херсонщині дітей готують для СК рф
Сегодня 11:04    45
У 1253 році Русь зробила крок, якого не змогла повторити жодна інша українська держава протягом наступних століть
Сегодня 10:52    76
Наближені до кремля аналітики прогнозують затяжний спад економіки росії
Сегодня 10:31    77
На ТОТ Донеччини масово скорочують енергетиків
Сегодня 10:10    73
На примере Венесуэлы теперь все видят, как должна была развиваться путинская "СВО" в идеальном для него сценарии
Сегодня 09:58    123
Унікальна операція: медики ГУР врятували пораненого бійця у відкритому морі
Сегодня 09:37    88
Отчаянная ложь: зачем россии пришлось врать про удар по резиденции путина на Валдае
Сегодня 09:25    137
путін бреше, що він «ніколи не хотів війни і ніколи її не починав»
Сегодня 09:03    135
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 