Прикордонники в дії

Прикордонники знищили два пункти управління БпЛА росіян на Добропільському напрямку

Потужні удари по ворожій присутності на Добропільському напрямку – у перші дні 2026 року пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» виявили та знищили 2 пункти управління БпЛА росіян.

Окрім того, прикордонники тримають під постійним вогневим контролем логістичні шляхи та позиції противника – штурмовики лишаються в посадках, автотранспорт горить в кюветах.

Мінус п’ять транспортних засобів, одне укриття та РЕБ ворога

Аеророзвідники-оператори РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони методично знищують бойові ресурси ворога на Південно-Слобожанському напрямку. Точні удари FPV-дронів принесли відчутний результат: ліквідовано п’ять транспортних засобів, одне укриття та РЕБ. Ворог зазнає втрат, а ми стаємо ближчими до перемоги.

Приєднуйся до команди розвідувально-ударних безпілотних систем «СТРІКС» 4 прикордонного загону. Твоя роль може бути вирішальною, оператор БпЛА, технік, водій, аналітик, приєднуйся: https://strix.kh.ua.

Точні удари по противнику від РУБпАК «Aquila»

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках розрахунки БпЛА РУБпАК «Aquila» бригади «Сталевий кордон» у складі Сил Оборони продовжують ліквідовувати окупантів, їх позиції та техніку.

Так, минулої доби, прикордонникам вдалося знищити 7 ворожих укриттів та 3 транспортних засоби противника.

Працюємо на Перемогу!

Джерело: dpsu.gov.ua

