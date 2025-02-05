“Пришли и говорят — может, сухпайки свои на обмен? А то уже горчат из рота” - перехоплення ГУР

У перехопленій українськими розвідниками розмові мешканка брянської області описує, як голодні російські солдати блукають селами, щоб наміняти нормальних харчів, бо видані сухпайки, мовляв, геть паршиві.

“Пришли и говорят — может, мы сухпайки свои на обмен? Уже горчат из рота. Тольки поглядишь на них, так уже и есть не хочеться. А я говорю — а что вам надо? Картошка? Ну, все им надо”, — розказала.

Більше слухайте у черговому перехопленні.

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Джерело: gur.gov.ua

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