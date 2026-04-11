Сегодня 09:12
Призраки «Клайпедской народной республики»

Призраки «Клайпедской народной республики»

кремлевская машина дезинформации на грани исчерпания запаса оригинальных идей. По данным Национального центра управления кризисами Литвы (NKVC), в цифровом пространстве, прежде всего в TikTok, стартовала агрессивная кампания по продвижению нарратива о так называемой «Клайпедской народной республике» (КНР).

Увы, тут не просто глупые мемы или фантазии маргиналов, а классический пример гибридной агрессии, где информационный вброс служит фундаментом для реальной дестабилизации. москва пытается «прощупать» почву, используя те же лекала, которые применялись в 2014 году в Донецке и Луганске в Украине.

Основные тезисы, которые сейчас разгоняются ботофермами и «полезными идиотами», сводятся к ряду идей. Продвигается тезис, дескать «Клайпеда – исконно русский город». Банальная попытка реанимировать миф о том, что портовый город принадлежит россии по праву «наследства» от СССР или даже российской империи. Параллельно звучит мысль о «подарке Сталина», как излюбленный аргумент кремлевских псевдоисториков, ставящий под сомнение легитимность границ 1945 года. Цель таких манипуляций: навязывание идеи, что Клайпедский край якобы мечтает об «автономии» или «независимости» от Вильнюса.

Причина интереса кремля к Клайпеде прозрачна: город ведь единственный незамерзающий порт Литвы и важнейший логистический узел НАТО. В контексте напряжения вокруг Сувалкского коридора и ограничений на транзит в Калининградскую область, создание «очага нестабильности» в Клайпеде просто стратегическая задача Генштаба рф. москва хочет отвлечь ресурсы Литвы, посеять рознь между литовцами и русскоязычным меньшинством и создать иллюзию внутреннего раскола в стране НАТО.

Но в отличие от 2014 года, когда мир был застигнут врасплох «зелеными человечками», сегодня Литва действует на опережение. Ситуацию вокруг «КНР» плотно ведут аналитики NKVC, Департамента госбезопасности (VSD) и военная разведка. Прокуратура Клайпеды уже начала досудебное расследование. Ведь содействие иностранному государству в деятельности против Литвы совсем не «свобода слова», а тяжкое преступление. Кроме того, Литва координирует действия с Эстонией и Латвией, где периодически всплывают похожие вбросы про «Нарвскую» или «Латгальскую» республики.

Разбирая тему «КНР» важно подчеркнуть, что путинские пропагандисты намеренно игнорируют факты. Клайпедский край (Мемель) имеет глубокие балтийские корни, и его возвращение в состав Литвы в 1923 году было актом исторической справедливости, а не «милостью» диктаторов. Пытаясь пересмотреть границы сегодня, москва ставит под удар всю систему международной безопасности, которую последовательно разрушает.

Между тем, культивирование фейковых «республик» в цифровом пространстве походит на жест отчаяния. В Литве нет социальной базы для сепаратизма. Русскоязычные жители Клайпеды прекрасно видят, во что превратились «процветающие» ДНР/ЛНР, и не горят желанием повторять их судьбу.

Однако недооценивать угрозу нельзя. Каждое видео в TikTok сродни пуле в информационной войне. кремль рассчитывает на усталость Запада и внутренние конфликты. Но Литва в 2026 году, совсем не Крым 2014-го. Это крепкое звено НАТО, которое умеет различать «соседский интерес» и подготовку к аннексии.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1049

