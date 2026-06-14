Про наш бомбо-скид хм... "Анальний каратель" написав навіть англомовний Forbes

Дякуючи доброму підписнику In Factum має повний текст матеріалу Forbes про проникаючий бомбо-скид "Анальний каратель". І аж настільки ексклюзивно, що за матеріал, будь добрий заплати (https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2026/06/12/russians-alarmed-by-ukraines-fence-post-drone-bomb/)

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Автор David Hambling пише, що заряд виглядає примітивно порівняно з фабричними боєприпасами і має таку ж грубувату жартівливу назву. Однак її конструкція видається надійною і створює для росіян реальну проблему. Кожне російське укриття тепер перебуває під загрозою з боку цього дешевого «бункер-бустера», і більше немає місця, де можна сховатися.

“Анальний каратель” – проникаючий боєприпас, про що свідчить наклейка на бомбі, і російські військові блогери вже висловлюють занепокоєння. Кілька тижнів тому в російських звітах почали з’являтися повідомлення про нову бомбу-скид, яка пробиває укриття.

Зазвичай українські дрони-бомбери скидають модифіковані мінометні міни, протитанкові міни чи інші переобладнані боєприпаси залежно від цілі. Однак для виконання специфічних завдань створюють і спеціальні боєприпаси, як-от цей.

Такі бомби відрізняються від звичайних трьома ключовими особливостями:

▪️ мають обтічний проникний носок, посилений для витримування удару;

▪️ вони довгі та вузькі, щоб зосередити силу в невеликій площі та зменшити опір;

▪️ оснащені підривником сповільненої дії, щоб вибух відбувався вже після пробивання захисту.

“Анальний каратель” хоча й виглядає примітивно, повністю відповідає цій схемі. Носок розроблений так, щоб витримувати силу удару при врізанні в ґрунт. Порівняння з іншими предметами на зображенні дає підстави вважати, що конструкція базується на кілку для стандартного 100-міліметрового паркану.

Комерційні кілки для парканів зазвичай штампують з листового металу та зварюють на заводі, тоді як цей зразок виглядає ручної зварки, а метал — товстіший за звичайний. Якщо спочатку це був звичайний будівельний виріб, то потім його суттєво доопрацювали в гаражній майстерні.

❗️ Орієнтовні розрахунки показують, що 11-кілограмовий боєприпас, скинутий з висоти сотню метрів, здатен пробити близько 30 см щільного ґрунту або до 120 см м’якого ґрунту.

Бліндажі зазвичай мають дах з колод , зверху засипаний шаром землі для поглинання вибухової хвилі та уламків. Відповідно проникаючий елемент “Анального карателя” проб’є земляне покриття і може знайти щілину між колодами.

Інша важлива особливість "Анального карателья" — підривник сповільненої дії. Більшість дронових бомб мають контактний підривник і вибухають миттєво при ударі об землю. Сповільнений підривник "карателя" дає заряду час проникнути всередину, перш ніж спрацювати.

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СВО треба провести так, щоб на 5-й рік хохли в гаражах накустарили заряд під скид проникаючої дії. Наклеїли на нього мемного БДСМ-нiгepa, дали відповідний неймінг, і цим вандер-виробом зацікавися та детально проаналізував Forbes по платній підписці )))

Джерело: https://t.me/in_factum/45193

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