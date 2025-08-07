Про всплывшую на поверхность “духовную скрепу” – дочь путина

Вижу как у же который день подряд все носятся в новостных лентах со всплывшей на поверхность внебрачной дочерью путина, Елизаветой Кривоногих, которая, якобы, выступила против своего отца. Подсветили Лизочку Bild и The Times, обратившие внимание на пост девушки, в котором она описывает человека похожего на её отца - путина.

Ну и понеслось по информационным трубам пафосное и кричащее – дочь путина выступила против своего отца!

Но, мало кто включил хоть немного критического мышления, чтобы задаться простым вопросом – а зачем она это написала, понимая, что незамеченным это не останется?

Напомню, для тех, кто забыл, либо проясню, тем, кто не в курсе, что Лиза – внебрачная дочь владимира путина и его уборщицы Светланы Кривоногих. После рождения Лизы у Светланы Кривоногих, внезапно, появилась возможность стать крупным акционером банка “россия” и разбогатеть на какие-то там 100 миллионов долларов. Простая, обычная, российская уборщица. Просто была очень трудолюбивой.

Что же до самой Лизы, то живёт она не в солнечном Омске, процветающей Воркуте или даже креативном Магадане, а в загнивающем Париже. Лиза занимается искусством и работает в галерее, где, внимание, регулярно проходят выставки посвящённые войне в Украине!

А теперь, давайте всё сопоставим в единый пазл.

Мать Лизы всем, что имеет, обязана путину и её состояние, явно выше среднестатистического уровня жизни среди российских уборщиц, стало фундаментом для беззаботной жизни и самой девочки. То есть, своими сообщениями в социальных сетях она осознанно кусает того, кто ей и её матери всё дал и выносит на всеобщее обсуждение внутренние отношения, чего, как мы знаем, очень не любит делать путин.

Что во всей этой истории самое интересное, так это то, что Лизочка, оказывается, работает в галереи, где выставляются антивоенные работы, то есть, не просто живёт в Европе, в Париже, но и интегрирована непосредственно в антивоенное сообщество!

Теперь же Елизавета Кривоногих привлекает к себе повышенное внимание мировых СМИ завуалированным, но вполне однозначным посланием. Зачем? Чтобы остаться без счетов в швейцарских банках? Чтобы оставить свою мать без акций банка “россия”? Или, чтобы попробовать на вкус “новичок”?

Отвечая на эти вопросы, без неуместного восхищения, со знанием того, что в россии дети зачастую не далеко уходят в своём деле от родителей, вспомнить хотя бы семейку Дугиных, то мне кажется, мы с вами становимся свидетелями операции деанонимизации Лизы и более глубокой интеграции в западное комьюнити. А повышенное внимание СМИ к тому, что эта девочка написала и к её персоне, является лакмусовой бумажкой, отражающей, насколько операция была проведена успешно.

Мир получил менее зашкваренную “оппозиционерку” типа “Собчак” из полукровок путина? Не удивлюсь, если она ещё станет одним из лидеров российской “оппозиции” в изгнании… Опять-таки, свежие лица нужны даже в том токсичном лепрозории.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/25042

