Сегодня 12:53
Прокуратура встановила, що біля рейсового автобусу впала ракета типу «Іскандер-М»: загинуло троє людей
За даними слідства, 13 березня близько 9:05 поблизу села Нова Олександрівка Куп’янського району збройні сили рф завдали ракетного удару.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу «Іскандер-М».
У цей час поблизу перебував рейсовий автобус зі сполученням «Великий Бурлук-Харків».
Внаслідок удару загинули троє людей: водій автобуса та двоє пасажирів.
Ще четверо людей — три пасажирки автобуса та місцевий мешканець — отримали поранення.