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01.02.2025 15:30
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Прокурори фіксують наслідки обстрілу Дергачів та Черкаської Лозової

Прокурори фіксують наслідки обстрілу Дергачів та Черкаської Лозової

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 лютого близько 7:10 ворожий ударний безпілотник атакував село Черкаська Лозова Малоданилівської ТГ Харківського району. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, гараж, автомобілі.

Також вранці під ударом БпЛА було м. Дергачі. Пʼять будинків зазнали пошкоджень.

Внаслідок вказаних атак люди не постраждали.

Для ударів по населених пунктах війська рф застосували БпЛА «Шахед».

Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости

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