Сегодня 07:12
Просмотров: 32
Пропаганда рф активизировала распространение фейков о «зверствах ЗСУ» на Курщине и использует их, чтобы оправдать затягивание войны
Минубийств рф заявило, что украинские военные «убили почти всех мужчин» в селе николаево-дарьино на курщине. В качестве «доказательства» используются слова эвакуированных из этого населенного пункта людей.
Враг стремится сформировать представление, что переговоры с Украиной «невозможны», а продолжение войны является «необходимостью». Хотя в действительности Киев последовательно демонстрирует свою готовность к диалогу - отметили в Центре противодействия дезинформации.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/50291
Темы: війна, пропаганда, росія, україна