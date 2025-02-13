Минубийств рф заявило, что украинские военные «убили почти всех мужчин» в селе николаево-дарьино на курщине. В качестве «доказательства» используются слова эвакуированных из этого населенного пункта людей.

Враг стремится сформировать представление, что переговоры с Украиной «невозможны», а продолжение войны является «необходимостью». Хотя в действительности Киев последовательно демонстрирует свою готовность к диалогу - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50291

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