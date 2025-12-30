Пропаганда рф продовжує кампанію з поширення дезінформації про нібито злочини ЗСУ проти мирних мешканців Донбасу

російські ресурси активно поширюють повідомлення, що українські військові в Покровську цілеспрямовано обстрілювали будинки з написами «Тут живуть люди». Як доказ цієї тези поширюється відео з розповіддю цивільного чоловіка, який зараз перебуває на окупованій території України.

Створення подібних «інтерв’ю» є прийомом, до якого системно вдається ru-пропаганда. Насправді жодних реальних доказів такі відео не містять, адже люди, чиї «свідчення» наводять пропагандисти, перебувають під тиском окупантів. Крім того, у більшості випадків герої таких сюжетів навіть не стверджують, що бачили сказане ними на власні очі, а переповідають чутки, плітки й припущення.

Створюючи подібний контент, росіяни намагаються виправдати продовження війни проти України та приховати власні злочини проти цивільних на ТОТ України.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16671

