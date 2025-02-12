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Пропаганда рф снова тиражирует фейки на тему «медицинских экспериментов» над ранеными и «черной трансплантологией» в Украине

Пропаганда рф снова тиражирует фейки на тему «медицинских экспериментов» над ранеными и «черной трансплантологией» в Украине

На это раз «сенсации» озвучил так называемый «посол по особым поручениям мид рф родион мирошник.

Эти фейки являются частью многолетней дезинформационной кампании рф под названием «Черная трансплантология». Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью и не подтверждены доказательствами - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50232

Новости портала «Весь Харьков»

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