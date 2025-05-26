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Пропагандисти вигадали фейк про участь ТЦК в університетських екзаменах

Пропагандисти вигадали фейк про участь ТЦК в університетських екзаменах

Прокремлівські телеграм-канали поширили фейкове фото, на якому нібито зображене офіційне оголошення КПІ імені Ігоря Сікорського» про склад екзаменаційної комісії із представником ТЦК

Про це повідомляє Укрінформ.

1. У так званому оголошенні зазначено, що рішення щодо складу комісії ухвалено на засіданні вченої ради 2 травня 2025 року. Проте згідно з розкладом КПІ, у цей день жодного засідання не проводилося.

2. Дисципліна «Міжнародний комерційний арбітраж», яка згадується в оголошенні, не викладається на факультеті менеджменту та маркетингу.

3. Навчальна сесія в університеті ще навіть не розпочалася — вона стартує в червні.

4. В університеті, офіційно заперечивши участь представників ТЦК в екзаменаційних комісіях.

Мета поширення цього фейку — залякати студентів і створити враження, ніби осіб призовного віку відраховуватимуть з навчання для подальшої мобілізації.

Джерело: https://t.me/detector_media/26572

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