Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:42
Просмотров: 51

Пропагандистка симоньян не змогла побороти YouTube

Пропагандистка симоньян не змогла побороти YouTube

Ще наприкінці червня 2024 року вся пропагандистська рать раділа із заголовків на кшталт: «симоньян створила четвертого «вбивцю» YouTube» під назвою «Платформа».

Нагадаємо, пропозиції заблокувати YouTube лунали в росії одразу після повномасштабного вторгнення. У жовтні 2022 року ще живий ватажок пвк «вагнер» пригожин волав, що «YouTube веде інформаційну війну, спрямовану на очорнення образу росії в очах користувачів» і закликав ненпрокуратуру рф визнати всю діяльність Google «небажаною у росії».

Потуги росії створити альтернативу YouTube щоразу закінчуються пшиком. Так сталося і цього разу, коли виявилося, що на «Платформу» симоньян так ніхто і не прийшов. Тепер, щоб хоч якось приховати провал, її перманентно закривають на «технічні роботи».

Джерело: https://t.me/spravdi/45175

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Германии задержали россиянина за подготовку теракта в посольстве Израиля
Сегодня 10:29    67
Тисячі ІТ-спеціалістів втратили роботу у США через штучний інтелект
Сегодня 10:03    69
Цифра дня: В 2024 году россия выполнила на 104 % план мобилизации мужчин на временно оккупированной территории
Сегодня 09:51    68
Фіцо виправдав агресію рф та звинуватив Зеленського
Сегодня 09:27    103
“Слышь, кадыровцы ― это пи..орасы бородатые! С..бались, нах..й, вот эти чеченцы!” - перехоплення ГУР
Сегодня 09:15    77
Китай шпигує за базою ВМС В’єтнаму, використовуючи супутники NASA та ЄС
Сегодня 09:03    84
Сибіга: "Усунення першопричин" війни – це зупинка агресії рф
Сегодня 08:51    86
Збитки ЄС від першої хвилі мит президента Трампа на сталь і алюміній сягнуть 28 млрд євро
Сегодня 08:40    93
Харківщина, 23 лютого
Сегодня 08:36    84
Збито 138 ворожих БПЛА, 119 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 08:31    91
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 