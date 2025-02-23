Ще наприкінці червня 2024 року вся пропагандистська рать раділа із заголовків на кшталт: «симоньян створила четвертого «вбивцю» YouTube» під назвою «Платформа».

Нагадаємо, пропозиції заблокувати YouTube лунали в росії одразу після повномасштабного вторгнення. У жовтні 2022 року ще живий ватажок пвк «вагнер» пригожин волав, що «YouTube веде інформаційну війну, спрямовану на очорнення образу росії в очах користувачів» і закликав ненпрокуратуру рф визнати всю діяльність Google «небажаною у росії».

Потуги росії створити альтернативу YouTube щоразу закінчуються пшиком. Так сталося і цього разу, коли виявилося, що на «Платформу» симоньян так ніхто і не прийшов. Тепер, щоб хоч якось приховати провал, її перманентно закривають на «технічні роботи».

Джерело: https://t.me/spravdi/45175

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