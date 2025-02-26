Пропагандистська акція на Луганщині: окупанти змусили українських дітей годинами стояти з банером «армия россии»

23 лютого, у день так званого «защітніка», росіяни провели низку пропагандистських заходів для дітей на тимчасово окупованих територіях України, повідомили у Центрі національного спротиву.

Зокрема у тимчасово окупованій Луганщині відбулася спільна акція учасників «юнармії» та воєнних злочинців третьої загальновійськової армії рф.

Дітей змусили впродовж кількох годин на морозі тримати розгорнутий банер «армия россии» і дякувати російським терористам за «захист».

Джерело: https://t.me/spravdi/45230

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