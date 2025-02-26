Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:58
Просмотров: 61

Пропагандистська акція на Луганщині: окупанти змусили українських дітей годинами стояти з банером «армия россии»

Пропагандистська акція на Луганщині: окупанти змусили українських дітей годинами стояти з банером «армия россии»

23 лютого, у день так званого «защітніка», росіяни провели низку пропагандистських заходів для дітей на тимчасово окупованих територіях України, повідомили у Центрі національного спротиву.

Зокрема у тимчасово окупованій Луганщині відбулася спільна акція учасників «юнармії» та воєнних злочинців третьої загальновійськової армії рф.

Дітей змусили впродовж кількох годин на морозі тримати розгорнутий банер «армия россии» і дякувати російським терористам за «захист».

Джерело: https://t.me/spravdi/45230

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новый пакет санкций ЕС запретил полеты над своей территорией для авиакомпаний, выполняющих внутренние рейсы в россии
Сегодня 10:18    26
Хакери атакують українських нотаріусів, щоб отримати доступ до держреєстрів
Сегодня 10:05    33
Списання податків на понад 641 млн грн: підозрюється ексзаступник голови ДФС
Сегодня 09:53    56
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка «зливала» рашистам позиції ЗСУ на Донеччині
Сегодня 09:41    62
Гризня чекістів ― деталі вибуху в кабінеті зрадника України романа подсудєвского
Сегодня 09:29    82
Интересная новость из области “успехов” вражеского ВПК
Сегодня 09:17    82
У День спротиву окупації Криму розповідаємо, як насправді росія силою захоплювала український півострів
Сегодня 09:11    63
Збито 110 ворожих БПЛА, 66 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:08    56
СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту «Шаману»
Сегодня 09:06    68
Харківщина, 26 лютого
Сегодня 08:57    59
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 