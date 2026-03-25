Проіранська пропагандистська мережа набирає обертів завдяки публікаціям про Епштейна

На зернистому відео видно низку дівчат із зав'язаними очима, які проходять повз Дональда Трампа в спідній білизні. Дівчина сповнена страждань кричить німецькою мовою. Відео переривається в сцени, де Трамп та інші відомі особистості розмовляють із покійним сексуальним злочинцем проти дітей Джеффрі Епштейном.

«Це відео не фейкове», – йдеться в дописі на X з облікового запису під назвою HDX News , який переглянули понад 6,8 мільйона разів. «Ці педофілі-збоченці розпочали війну, щоб про це не говорили».

Дослідники дезінформації стверджують, що відео справді фейкове. А обліковий запис є частиною проіранської пропагандистської мережі, яка досягла вірусного успіху, використовуючи теорію змови про те, що Трамп напав на Іран, щоб відвернути увагу громадськості від файлів Епштейна.

Щоб підірвати громадську підтримку спільної військової операції США та Ізраїлю, іранські державні ЗМІ намагалися зобразити лідерів цих країн як частину корумпованого та розбещеного «класу Епштейна» або «режиму Епштейна». Хоча такий контент часто не отримує значної популярності за межами Ірану, повідомлення поширюється через загальновідомі «новинні» акаунти, які, за словами дослідників, використовують теорії змови Епштейна, щоб представити проіранські тези світовій аудиторії.

«Багато контенту, пов’язаного з Епштейном, публікується, щоб привернути увагу», – сказав Брет Шафер, який керує дослідженнями та політикою в США в некомерційному Інституті стратегічного діалогу (ISD). Логіка така: «Ви приходите заради контенту про Епштейна, а залишаєтеся заради пропаганди».

Пости Епштейна є частиною виру дезінформації, пов'язаної з Іраном, який охопив соціальні мережі з 28 лютого, коли внаслідок ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю загинув верховний лідер країни аятолла Алі Хаменеї та розпочався конфлікт, що поширився на весь Близький Схід. Поряд із реальними кадрами конфлікту з'являються вражаючі відео ракетних ударів, збитих винищувачів та вибухів, що трясуть землю, які зібрали мільйони переглядів на X, TikTok, Instagram та Telegram, але потім їх розвінчують як фейки, створені штучним інтелектом, реальні кадри з минулих конфліктів, які видають за нові, або сцени з відеоігор.

За даними дослідників ISD, які ідентифікували цю кампанію, HDX News був частиною мережі з щонайменше 15 анонімних облікових записів X, які поширювали контент, що відповідає меседжам ісламістського режиму Ірану, та поширювали публікації один одного. Інший сервіс під назвою GPX News опублікував те саме фальшиве відео з Епштейном — суміш уявних, згенерованих штучним інтелектом сцен із фрагментами реального відеоматеріалу — і отримав понад 4,7 мільйона переглядів, згідно з загальнодоступними показниками X.

«Білий дім знає про спроби іранського режиму вплинути на громадську думку в Сполучених Штатах, тому ми постійно застерігаємо від використання фейкових новин цими зловмисниками та посилення їхньої пропаганди», – заявила речниця Білого дому Анна Келлі в понеділок.

Обидва облікові записи були заблоковані X після того, як The Post звернувся за коментарем, хоча інші учасники мережі залишалися активними станом на понеділок. X не відповів, окрім запитав приклади постів та облікових записів.

Шафер сказав, що незрозуміло, чи ці акаунти працюють від імені уряду Ірану, чи просто підтримують його. Але він додав, що проурядова пропаганда, яку вони поширювали, «не була витонченою».

Джерело: internetua.com

