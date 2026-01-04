Протесты прошли уже в 90 городах и сёлах Ирана

Но нет каких то захватов органов власти, полиции, или военных объектов.

В Иране протесты идут вот уже неделю, и пока не наблюдается спада готовности людей выступать против режима аятолл.

С другой стороны, режим начал активнее пытаться подавить выступления: известно уже о более чем сотне задержанных демонстрантов и более десяти погибших.

В целом акты неповиновения остаются на прежнем уровне: жители перекрывают дороги и выкрикивают лозунги вроде "Смерть Хаменеи".

КСИР, как и прежде, старается действовать тихарями и силами "Басидж", одетых в гражданскую одежду, внедряя их в среду протестующих.

Поступают сообщения и о перестрелках: например, в Керманшахе вечером произошел огневой контакт между бунтующими и силовиками.

Самое первое видео — Сарабле, Илам: оппозиционные революционеры с автоматами на улицах.

Активно выступают и студенты: например, ширазские учащиеся размахивали флагом шир-о-хоршид — флагом Ирана со львом и солнцем в центре.

Народ продолжает и нападения на символы режима: например, на втором видео можно видеть сожжение плаката ликвидированного Сулеймани.

Оппозиционные блогеры также продолжают призывать людей выходить на улицы; пример такого видео — третий ролик.

Четвертое видео — "басиджи" окружили 16-летнего протестующего и заставляют его повторять: "Я умру ради рахбара (лидер Ирана — Хаменеи)".

Постепенно в протесты начинают включаться и военные: один из солдат пишет "Да здравствует шах" — пятое видео.

Фото с автоматом — один из оппозиционеров из Шираза пишет, мол, вот добыл, и теперь будем отстреливать стражей.

@yigal_levin

По Ирану - история очень сильно перекликается с Венесуэлой.

Как мы помним в Иране Трамп отказался от идеи ликвидации Хамени. Он думал что тот в ответ пойдет с ним заключать сделку. Но просчитался. Хаменей не пошел на уступки Трампу и решил пересидеть

Сейчас начались протесты. Трамп открыто не желает поддерживать Резу Пахлави. Но при этом он выступил с угрозами в адрес Хамени что-бы тот не залил всю страну кровью как он это умеет.

Возможно Трамп ждет что Хамени сам к нему пошлет гонцов с признанием в верности и любви до гроба. Это типично в стиле Трампа.

Тем временем протесты понемногу нарастают, граждане понемного начинают переходить к силовому варианту.

Трамп ждет и не спешит помогать Пахлави. Здесь есть один тонкий момент. Неожиданно может вмешаться Израиль, но пока они видимо тоже решили наблюдать.

Если у граждан получиться самим скинуть хаменей - отлично. Если нет, то могут быть разные варианты. Тут главное что эти кейсы очень похожи !!!!

-------------

Ночные новости из Ирана.

1. В Керманшахе протестующие поймали одного члена Басидж и засунули его дубинку в его же зад

2. Жители Хафшеджан, Чахармахал Бахтиари, подожгли магазин Фархада Джаханбина, силовик, который стрелял в людей на протестах и убил 15-летнего подростка по имени Суруш Солеймани.

3. Начальник полицейского участка в Карадже во время протестов получил ножевое ранение

-----------------

Силовая компонента протестующих граждан понемногу растет. Но пока нет сообщений о захвате крупных административных центров, отделений полиции, КСИР или других объектов с оружием.

Хотя оружие на руках появляется

----------------

Сегодня на авиабазе RAF Fairford недалеко от Глостершира в Соединенном Королевстве происходит нечто необычное: по меньшей мере 10 самолетов C-17A Globemaster III ВВС США прибыли на базу или в настоящее время пересекают Атлантику из Соединенных Штатов. Почти все C-17, по всей видимости, базируются либо на армейском аэродроме Хантер в Саванне, штат Джорджия, где дислоцируются 1-й батальон 75-го полка рейнджеров и 3-й батальон 160-го полка специальной авиации (SOAR); либо на армейском аэродроме Кэмпбелл в Кентукки, где базируются 101-я воздушно-десантная дивизия и 1-й/2-й батальоны 160-го полка специальной авиации (SOAR).

Схожая движуха была перед бомбежкой Ирана

Несколько сайтов иранского правительства перестали работать, в том числе порталы ряда министерств и администрации города Тегерана. Похоже началась кибератака Ирана

Джерело: https://t.me/istrebin/31857

Новости портала «Весь Харьков»